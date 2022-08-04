Литва готова делать индивидуальные исключения для платежей за транзит в Калининград

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы может разрешить банкам страны обслуживать платежи транзит грузов в Калининградскую область, но будет оценивать каждый случай отдельно.

Свою позицию служба представила литовским ведомствам в рамках выяснений, не нарушат ли банки международные санкции против России и Белоруссии, если будут обслуживать платежи подсанкционных компаний этих стран в адрес государственных "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai), говорится в ответе СРФП на запрос агентства BNS.

"СРФП руководствуется применяющимися напрямую нормативными актами Евросоюза, пояснениями Еврокомиссии (ЕК), в которых указано, что санкции не применяются к транзиту грузов железнодорожным транспортом между материковой частью Российской Федерации и Калининградской областью и наоборот, на условиях, предусмотренных ЕК", - говорится в комментарии.

Исключения могут делаться в том числе и для лиц, находящихся под санкциями ЕС или трансатлантических партнеров Литвы, уточняет служба.

Литовский министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявил ранее на этой неделе, что мнение СРФП будет иметь главное значение для банков, чтобы они решали, обслуживать ли платежи.

В комментарии СРФП говорится, что литовские физические или юридические лица, желающие получить разрешение не применять санкционные ограничения, должны обратиться в службу. "Получив запрос (. . .), СРФП оценивает каждый случай индивидуально и решает, предоставлять ли исключение", - уточняется в ответе.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь на прошлой неделе сообщил, что передал министерству иностранных дел Литвы ноту по поводу предполагаемого прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

По его словам, операторы, пользующиеся услугами "Литовских железных дорог" в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк - Siauliu bankas, который перестанет осуществлять операции с Россией с сентября. Он назвал это решение новым ударом по транзиту в Калининградскую область через Литву, "только в другом направлении".

На сайте Siauliu bankas сообщается, что после 1 сентября "исключения из осуществления платежей по предварительному согласованию могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций".

Банк утверждает, что сейчас выясняет ситуацию с ответственными учреждениями. "Сейчас мы сотрудничаем с ответственными учреждениями по уточнению и отнесению транзитной услуги к функциям государства, затем мы рассмотрим возможность применения к ней исключения, согласно приемлемым для банка рискам", - сказала новостному порталу 15min пресс-атташе Siauliu bankas Моника Рожите.

Позиция Минтранса Литвы, по словам Скуодиса, заключается в необходимости сделать исключения при оплате калининградского транзита.

Россия возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров в июле - примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита. Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.