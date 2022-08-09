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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

МИД Литвы посоветовал РФ самой искать способы расчетов за калининградский транзит

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - России следует найти способы, как она будет рассчитываться с Литвой за транзит в Калининградскую область, утверждает литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Так он прокомментировал в эфире LRT вопрос о том, что банки Литвы выясняют, не нарушат ли они международные санкции, выполняя такие платежи.

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"Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должна найти способы, как она будет рассчитываться и заплатит", - заявил министр.

Он отметил, что были ситуации, когда при отказе банков осуществлять платежи российская сторона выполняла платежи наличными. При этом министр сомневается, что такой способ возможен в случае калининградского транзита.

"Не знаю, не уверен, что платежи за транзит возможны в наличных, просто говорю, что при творческом подходе иногда способы находятся. (. . .) Не буду советником для Российской Федерации. Это их ответственность", - добавил министр.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь ранее передал министерству иностранных дел Литвы ноту по поводу предполагаемого прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

Дипломат заявил в эфире телеканала "Россия 24", что операторы, пользующиеся услугами "Литовских железных дорог" в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк - Siauliu bankas, который перестанет осуществлять операции с Россией с сентября.

Siauliu bankas в свою очередь отмечает, что пока выясняет ситуацию с ответственными учреждениями.

Служба расследований финансовых преступлений Литвы допускает исключения из санкционного режима при обслуживании платежей за калининградский транзит, однако каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

Россия в июле возобновила транзит в Калининградскую область подпавших под санкции ЕС товаров - примерно через месяц после того, как Литва ограничила его, утверждая, что основывается разъяснениях Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Еврокомиссия в июле выпустила новые пояснения, снявшие большую часть ограничений с железнодорожного транзита. Транзит подсанкционных грузов автомобильным транспортом запрещен.

Литва Калининградская область
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