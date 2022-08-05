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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Котировки нефти завершают неделю падением более чем на 8%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту в пятницу вечером после выхода сильных данных по рынку труда США, но по итогам всей недели снизятся более чем на 8%.

К 17:40 по московскому времени октябрськие фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,62 (1,72%), до $95,74 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,56 (1,76%), до $90,1 за баррель.

Рост числа рабочих мест в США в июле составил 528 тысяч и значительно превысил прогноз, предполагавший увеличение на 250 тысяч. Безработица при этом опустилась до 3,5% с июньских 3,6%, показали данные министерства труда страны. "Это четкий сигнал, что американская экономика не находится в рецессии", - считает старший экономист CIBC Capital Markets Кэтрин Джадж.

С начала недели Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,8%. Главным опасением для трейдеров в последнее время стали риски глобальной рецессии и сокращения спроса на топливо на фоне роста процентных ставок и высокой инфляции. Беспокойство усилилось в четверг, после того как Банк Англии поднял ключевую ставку максимальным за 27 лет шагом в 50 б.п., до 1,75% годовых. Регулятор спрогнозировал также, что экономика Великобритании войдет в рецессию, которая продлится 15 месяцев, в четвертом квартале.

"Трейдеры становятся менее обеспокоенными проблемами со стороны предложения и вместо этого видят ухудшение показателей спроса на фоне значительного увеличения прогнозов рецессии. И с учетом, что спрос на бензин в США сейчас на 9% меньше, чем в прошлом году, и даже меньше, чем летом 2020 года, становится очевидно, что цены (на нефть - ИФ) выше $100 за баррель не устойчивы", - написали аналитики Sevens Report Research.

Brent WTI Минтруда США Банк Англии Великобритания
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