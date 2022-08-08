Горьковский автозавод возобновил производство после корпоративного отпуска

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") 8 августа возобновил производство после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Во время отпуска на заводе устанавливали оборудование для серийного производства новой модели легкого коммерческого автомобиля "Соболь NN", провели сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства, сказал представитель компании.

"ГАЗ" ранее останавливал производство на новогодние праздники и корпоративный отпуск с 31 декабря 2021 года по 21 января 2022 года. Последний отпуск на предприятии начался 25 июля.

Запустить серийное производство городского фургона "Соболь NN" завод планирует в четвертом квартале 2022 года.

Группа "ГАЗ" объединяет предприятия, выпускающие легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, автокомпоненты. Ключевой актив группы - Горьковский автозавод.