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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

"ГАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод группы "ГАЗ" возобновил производство после двухнедельного планового корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

За время перерыва в сборочных и автокомпонентных цехах провели модернизацию оборудования, сервисное обслуживание, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Корпоративный отпуск начался 9 января.

"ГАЗ" традиционно уходит в корпоративный отпуск два раза в год: зимой, после новогодних праздников, и летом, в конце июля - начале августа.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.

ГАЗ
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