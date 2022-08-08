Профицит внешней торговли Китая в июле неожиданно обновил рекорд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Профицит внешней торговли Китая в июле 2022 года достиг рекордных $101,26 млрд, показали данные Главного таможенного управления КНР.

Предыдущий исторический максимум в $97,94 млрд был зафиксирован в июне 2022 года. В июле 2021 года положительное сальдо составляло $55,89 млрд.

Аналитики ожидали сокращения показателя в июле в среднем до $90 млрд, сообщает Trading Economics.

Экспорт из Китая достиг $332,96 млрд, что на 18% выше показателя за июль прошлого года (максимальный подъем за полгода) и на 17,9% июня этого года. Импорт повысился на 2,3% в годовом выражении - до $231,7 млрд.

Эксперты в среднем предполагали повышение экспорта на 15% за год и импорта - на 3,7%.

Объем внешней торговли Китая в январе-июле вырос на 10,4% в годовом исчислении - до 23,6 трлн юаней ($3,5 трлн). Экспорт повысился на 14,7% и достиг 13,37 трлн юаней, импорт - на 5,3%, до 10,23 трлн юаней.

В том числе торговля с АСЕАН выросла на 13,2%, с Европейским союзом - на 8,9% и с США - на 11,8%.

Внешнеторговый профицит в январе-июле составил $482,3 млрд.