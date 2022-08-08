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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Валютные резервы Китая в июле неожиданно выросли более чем на 1%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле увеличились на $32,8 млрд (на 1,1%) по сравнению с предыдущим месяцем и составили $3,104 трлн, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение до $3,05 трлн, сообщает Trading Economics.

"Спрос и предложение на внутреннем валютном рынке оставались сбалансированными", - заявила замглавы управления Ван Чуньин, комментируя данные о резервах.

Она объяснила увеличение их объема повышением курса доллара США к другим мировым валютам, а также ростом стоимости активов в мире, сообщает агентство "Синьхуа".

Международный финансовый рынок по-прежнему сталкивается с неопределенностью на фоне растущих рисков и вызовов в мировой экономике, отметила также Ван Чуньин. По ее словам, экономика Китая по-прежнему очень устойчива и обладает большим потенциалом и жизнеспособностью, а экономические базовые факторы, которые поддерживают долгосрочный рост, остаются неизменными, благодаря чему общая стабильность валютных резервов сохранится.

Юань подешевел на 0,64% к американской нацвалюте в прошлом месяце, при этом курс доллара поднялся на 1,07% к корзине основных мировых валют.

Запасы золота в КНР в июле остались на уровне 62,64 млн унций. В стоимостном выражении они уменьшились до $109,84 млрд по сравнению со $113,82 млрд на конец предыдущего месяца.

Китай Trading Economics
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