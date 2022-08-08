SoftBank получила квартальный убыток на фоне падения котировок техсектора

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group Corp. в первом квартале 2022 финансового года (завершился 30 июня) получила чистый убыток 3,16 трлн иен ($23,4 млрд) на фоне падения акций технологических компаний на мировых рынках.

За аналогичный период прошлого года компания получила 761,51 млн иен чистой прибыли.

Инвестиционный убыток фондов Vision Fund в минувшем финквартале составил 2,33 трлн иен. Vision Fund сейчас является основным механизмом SoftBank для инвестиций в технологические компании.

SoftBank активно вкладывался в технологические компании в прошлом фингоду, видя новые возможности в бизнесе сферы финансов и здравоохранения, которые менялись в период пандемии. Компания инвестировала $38 млрд из средств Vision Fund 2 в 183 фирм в минувшем фингоду, говорится в регуляторных бумагах SoftBank.

Слабые результаты в отчетном финквартале связаны с падением технологического сектора на фоне роста процентных ставок и усиления контроля КНР за технологическими компаниями.

Бумаги американских Uber Technologies Inc. и DoorDash Inc., в которые в том числе инвестировала SoftBank, потеряли более 40% в период с апреля по июнь.

С начала 2022 года капитализация SoftBank увеличилась на 4,8%, до 9,3 трлн иен.