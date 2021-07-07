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Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд

Ужесточение регулирования сократило капитализацию техногигантов КНР на $831 млрд
Фото: Chen Chao/China News Service via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - По сравнению с февралем совокупная рыночная стоимость крупнейших китайских технологических компаний сократилась на $831 млрд, а усиление контроля над сектором со стороны Пекина усиливает опасения инвесторов, что распродажа продолжится. Об этом сообщает Bloomberg.

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Власти КНР пообещали ужесточить требования в отношении защиты данных и листинга китайских компаний за рубежом. Это усилило давление на котировки таких техногигантов, как Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., JD.Com Inc., Baidu Inc. и Meituan.

"Распродажа продолжится в третьем квартале", - считает управляющий директор Pegasus Fund Managers Ltd. Пол Пон. Он сказал Bloomberg, что продал две трети имеющихся у него акций технологических компаний, в том числе бумаги Tencent и Alibaba, в мае.

В число десяти технологических гигантов, акции которых подешевели, входят три компании, бумаги которых торгуются в США.

Так, рыночная стоимость ADR оператора крупнейшего в КНР сервиса онлайн-заказа такси Didi Global Inc. сократилась накануне в Китае примерно на $15 млрд.

Гонконгский индекс Hang Seng Tech, в который входят многие крупнейшие китайские технологические компании, по итогам торгов в среду снизился на 0,4%, продемонстрировав спад шестой день подряд. Акции Tencent подешевели на 1,9%, Meituan - на 1,3%, Alibaba - на 1,7%.

Управление по вопросам киберпространства КНР на прошлой неделе инициировало проверку Didi, приостановив регистрацию новых пользователей в сервисе, а днем позже потребовало удаления приложения компании из магазинов мобильных приложений в КНР.

Неожиданные для инвесторов шаги, предпринятые регулятором в отношении Didi сразу после IPO компании в США, позволяют предположить, что защита государственной безопасности является для Пекина более важной, чем глобальные амбиции китайских компаний, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы опасаются, что новые проверки свидетельствуют о новом этапе кампании председателя КНР Си Цзиньпина по ограничению влияния китайских интернет-гигантов, начавшейся в ноябре с коллапса IPO Ant Group Co. и последующих антимонопольных расследований в отношении Alibaba и Meituan.

Китай США Tencent Alibaba Baidu Meituan Didi Гонконг

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