Softbank сократит 20% сотрудников в фонде Vision Fund

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group Corp. планирует сократить, как минимум, 100 рабочих мест, или 20% персонала фонда Vision Fund, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, сокращения затронут сотрудников фонда в США, Китае и Великобритании.

Ранее о сокращениях в компании предупреждал основатель SoftBank Масаёси Сон.

Инвестиционный убыток фондов Vision Fund в первом финквартале, завершившемся 30 июня, составил 2,33 трлн иен. Vision Fund на текущий момент является основным механизмом SoftBank для инвестиций в технологические компании.

ADR Softbank с начала года подешевели на 18,4%, тогда как индикатор Nasdaq Composite упал на 24,7%, а S&P 500 - на 16,8%.