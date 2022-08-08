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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Бывшую "дочку" Альфа-банка в Казахстане присоединят к банку "ЦентрКредит"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Акционеры казахстанского банка "ЦентрКредит" (БЦК) и купленного им ранее Eco Center Bank (новое название казахстанского Альфа-банка) на совместном собрании 3 августа решили реорганизовать БЦК путем присоединения к нему Eco Center Bank. Об этом говорится в сообщении БЦК.

Речь идет о добровольной реорганизации "АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") в форме присоединения АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит"".

В мае 2022 года "ЦентрКредит" завершил сделку по приобретению 100% простых акций казахстанской "дочки" российского Альфа-банка. После перерегистрации та стала называться Eco Center Bank и в июле была исключена из санкционного списка Минфина США SDN List, куда ранее попала вместе с российским головным банком.

По данным Нацбанка Казахстана, на 1 июня 2022 года БЦК и Eco Center Bank заняли по размеру активов 7-е и 11-е места соответственно среди 22 казахстанских банков.

Альфа-банк Казахстан ЦентрКредит США Eco Center Bank Минфин
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