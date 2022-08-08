ФНБ в июле вырос на 1,38 трлн руб., до 12,156 трлн руб.

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269 млрд), или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 июля фонд равнялся 10 трлн 774,982 млрд рублей (эквивалент $210,622 млрд), или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за июль он вырос на 1 трлн 380 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда в июле увеличился до эквивалента 8 трлн 663,64 млрд рублей, или $141,309 млрд (6,5% прогнозируемого в соответствии с законом о бюджете ВВП) с 7 трлн 427,24 млрд рублей, или $145,182 млрд (5,6% прогнозируемого в соответствии с законом о бюджете ВВП), месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа размещено 50 млрд 009,7 млн евро, 5 млрд 401,3 млн фунтов стерлингов, 782 млрд 313 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 256,6 млн рублей.

Для софинансирования пенсионных накоплений по дополнительным страховым взносам граждан в августе 2022 года средства ФНБ в сумме 0,3 млн рублей были зачислены на единый счет федерального бюджета.

В июле 52,506 млрд рублей были размещены в обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот (1 531 234 889 штук по цене 34,29 рублей за одну акцию), также 11,859 млрд рублей были размещены в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" (11 851 945 штук по цене 1 тысяча рублей).

Помимо этого, 1,57 млрд рублей были размещены в облигации государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для финансирования инфраструктурного проекта "Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния".

ВТБ в июле купил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" номинальной стоимостью 400 млн рублей для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".