ФНБ в августе сократился на 285,98 млрд рублей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 11 трлн 869,9 млрд рублей (эквивалент $196,627 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 августа ФНБ составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269 млрд), или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Таким образом, за август он сократился на 285,985 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда в августе снизился до эквивалента 8 трлн 289,863 млрд рублей, или $137,323 млрд (6,2% прогнозируемого в соответствии с законом о бюджете ВВП) с 8 трлн 663,64 млрд рублей, или $141,309 млрд (6,5% прогнозируемого в соответствии с законом о бюджете ВВП), месяцем ранее.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 сентября размещено 49 млрд 189 млн евро, 5 млрд 314,8 млн фунтов стерлингов, 768 млрд 258 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней, а также 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме и 4,512 млрд рублей.