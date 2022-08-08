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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Qantas попросила управленцев поработать грузчиками и водителями в аэропортах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas Airways Ltd. попросил сотрудников офисов, включая управленческое звено, поработать грузчиками и водителями в аэропортах из-за нехватки персонала, передает ААР.

Об этом говорится в письме главного операционного директора авиакомпании Колина Хьюза сотрудникам.

Компании нужно сто волонтеров, которые будут работать посменно в аэропортах Мельбурна и Сиднея. От них потребуется выгружать и загружать багаж пассажиров и управлять машинами, которые этот багаж перевозят. Доброволец должен быть в состоянии поднять чемодан массой до 32 кг.

Программа продлится три месяца, предупредил Хьюз.

Ранее Qantas привлекала сотрудников головного офиса к работе в аэропортах из-за наплыва пассажиров в праздничные периоды. Однако в этот раз просьба также распространяется и на управленцев авиакомпании, что демонстрирует глубину дефицита рабочей силы на фоне возобновления туристических потоков после снятия коронавирусных ограничений, отмечает ААР.

В июне Qantas из-за нехватки отменила 8,1% запланированных рейсов.

Австралия Qantas Колин Хьюз Мельбурн Сидней
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