Акции Nvidia падают из-за слабой предварительной отчетности

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp опубликовал предварительную отчетность за второй финансовый квартал и предупредил о списаниях в связи с нераспроданными запасами, после чего акции компании начали резко дешеветь.

Согласно предварительным данным, выручка Nvidia в минувшем финквартале, завершившемся 31 июля, составила около $6,7 млрд вместо ожидавшихся компанией $8,1 млрд. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков совпадал с прогнозом компании.

В том числе в игровом сегменте доходы составили $2,04 млрд, в сегменте дата-центров - $3,81 млрд при прогнозах рынка в $3,04 млрд и $3,99 млрд соответственно.

Компания ожидает зафиксировать списание в размере $1,32 млрд в связи с нераспроданными запасами продукции. Валовая рентабельность, как ожидается, составит около 43,7% вместо ранее прогнозировавшихся 65,1%.

Nvidia опубликует окончательную квартальную отчетность 24 августа.

Акции компании подешевели на 4,5% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года капитализация Nvidia сократилась на 38%, до $474,7 млрд.