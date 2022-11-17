Nvidia резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. зафиксировал падение чистой прибыли более чем в 3,5 раза в третьем квартале 2023 финансового года и снизил выручку, однако выручка оказался лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 октября, составила $680 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,46 млрд, или 97 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Скорректированная прибыль упала вдвое и составила $0,58 на акцию.

Выручка снизилась до $5,93 млрд против $7,1 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,71 на акцию при выручке в $5,78 млрд.

Подразделение дата-центров компании увеличило выручку в минувшем квартале на 31% - до $3,83 млрд, выручка игрового бизнеса рухнула на 51% и составила $1,57 млрд. Оба показателя превысили прогнозы рынка.

Nvidia планирует в четвертом финквартале получить выручку в районе $5,88-6,12 млрд. Консенсус-прогноз предполагает $6,07 млрд.

Котировки акций Nvidia выросли на 2,2% на дополнительных торгах в среду. Капитализация компании с начала года рухнула на 46% (до $415 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период потерял 17%.