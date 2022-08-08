Новым владельцем бизнеса Tetra Pak в РФ станет "Итон Инвестментс" местного менеджмента

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российская "дочка" шведской Tetra Pak, одного из крупнейших в мире производителей упаковки для пищевой продукции, меняет владельца: единственным акционером АО "Тетра Пак" будет ООО "Итон Инвестментс", сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, сумма сделки составляет 1 евро.

Другой источник отметил, что сделка еще проходит финальные этапы, а работа над новым брендом начнется после завершения всех формальностей.

В компании условия сделки не комментируют.

По данным ЕГРЮЛ, "Итон Инвестментс" была создана в июле, ей на паритетных началах владеют Александр Криволапов (гендиректор АО "Тетра Пак") и Игорь Акимов (гендиректор АО в 2002-2014 годах, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс").

В конце июля Tetra Pak сообщила, что приняла решение передать местному руководству российское подразделение, которое продолжит работу в РФ под новым названием. "В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", - отмечала компания.

Ранее Tetra Pak объявила, что приостанавливает инвестиции и новые проекты в РФ, а также сокращает производство и сосредоточится на базовых продуктах.

Компания работала в РФ более 30 лет.