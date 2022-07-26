Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Tetra Pak, один из крупнейших мировых производителей упаковочных материалов для пищевой продукции, решила передать российское подразделение местному руководству.

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России, - говорится в пресс-релизе компании. - С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента".

"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков", - уточняется в пресс-релизе.

Условия передачи бизнеса не раскрываются.

Ранее Tetra Pak объявила, что приостанавливает инвестиции и новые проекты в РФ, а также сокращает производство и сосредоточится на базовых продуктах. Компания будет продолжать выпуск упаковки для молочных продуктов и детского питания, пока у нее есть такая возможность.

Tetra Pak International входит в Tetra Laval, головной офис которой расположен в Швейцарии. Tetra Laval специализируется на решениях для производства, переработки, упаковки и дистрибуции продовольствия.

В РФ компания работает через АО "Тетра Пак". По данным компании, опубликованным в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", выручка по РСБУ в 2021 году выросла на 18,2%, до 49,36 млрд рублей, прибыль от продаж – на 30,7%, до 7,66 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,13 млрд рублей против 4,4 млрд рублей в 2020 году.