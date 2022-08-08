Правительство РФ утвердило доптребования к исполнителям офсетных госконтрактов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило смягчающие дополнительные требования к исполнителям офсетных (со встречными инвестиционными обязательствами - ИФ) госконтрактов, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Сам документ вносит изменения в другое правительственное постановление, устанавливающие дополнительные требования к участникам госзакупок. Они устанавливаются только в случае закупок товаров, работ, услуг в сфере культуры и культурного наследия, градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки. Теперь в перечень госзакупок, для участников которых устанавливаются дополнительные требования, добавлены офсетные контракты. При этом в документе прописаны сами требования к участникам таких закупок.

Так, участник закупки по офсетному контракту должен соответствовать одному из трех требований. В их числе - опыт исполнения госконтракта или контракта с госкомпанией. При отсутствии такого опыта участник должен предоставить информацию о сумме выручки за последние пять лет либо информацию об объеме завершенных капитальных вложений за те же пять лет. Причем в обоих случаях этот показатель должен составлять не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

Необходимость принятия таких доптребований Минфин РФ, занимавшийся разработкой документа, объяснял возможным отсутствием опыта в необходимом размере у участников закупок, по результатам которых заключаются офсетные контракты

"В этой связи вместо дополнительных требований, предусмотренных 44-ФЗ, предлагается установить к участникам таких закупок специальные дополнительные требования, учитывающие особенности осуществления закупок, по результатам которых заключаются контракты со встречными инвестиционными обязательствами", - говорилось в пояснительной записке к проекту этого правпостановления.

Как сообщалось, в июне Госдума РФ приняла закон о снижение ценовой планки для офсетных контрактов в рамках госзакупок до 100 млн рублей с 1 млрд рублей.

"Его основная цель - расширить для субъектов РФ возможность использования так называемых контрактов со встречными инвестиционными обязательствами или офсетных контрактов, - говорил заместитель министра финансов Алексей Лавров при представлении законопроекта в Госдуме. - Действующая планка в 1 млрд рублей высока, и поэтому у нас мало таких контрактов - всего лишь 6 штук, из которых 5 - в Москве".

Сам документ внес изменения в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые снизили ценовой порога для офсетных контрактов до 100 млн рублей, а также ввели в действие норму о межрегиональных офсетных контрактах. По этой норме несколько регионов смогут объединяться и заключать один офсетный контракт. При этом минимальный порог для таких контрактов установлен на уровне 400 млн рублей.

Впрочем, на ближайшие два года для межрегиональных офсетных контрактов установлена планка в те же 100 млн рублей.

По словам Лаврова, принятие этого законопроекта значительно увеличит использование механизма офсетного контракта. По оценкам Минфина, в течение двух лет субъекты РФ заключат около двух десятков таких контрактов.

Механизм офсетных соглашений начал действовать в рамках 44-ФЗ с 2016 года. По такому контракту поставщик-инвестор обязуется за свой счет наладить на территории субъекта РФ производство определенного товара и поставлять этот товар заказчику. Последний, в свою очередь, должен обеспечить внесение такого поставщика в специальный реестр единственных поставщиков. Объем инвестиций (в создание, освоение или модернизацию производства - ИФ) по офсетному контракту должен был составлять не менее 1 млрд рублей.

К настоящему времени нормой о заключении офсетных контрактов воспользовалось фактически только правительство Москвы, которое заключило пять офсетных контрактов с общим объемом частных инвестиций в размере 12,9 млрд рублей. При этом встречные обязательства Москвы по закупке товаров производства "офсетных партнеров" оцениваются приблизительно в 73 млрд рублей.