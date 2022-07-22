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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Кабмину РФ поручили обеспечить заключение офсетных контрактов с малым бизнесом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительству РФ и "Корпорации МСП" поручено обеспечить заключение госкомпаниями контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Такой пункт включен в перечень поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, утвержденный президентом Владимиром Путиным.

Правительству и "Корпорации МСП" поручено при участии госкомпаний организовать работу по заключению заказчиками долгосрочных договоров на поставку товара, оказание услуги, предусматривающих встречные инвестиционные обязательства инвесторов из числа субъектов МСП.

Правительство и "Корпорация МСП" должны представить доклад о выполнении этого поручения до 1 ноября 2022 года.

Ранее, в июне, "Корпорация МСП" заявила о том, что совместно с Минэкономразвития РФ и крупнейшими госкомпаниями планирует в течение месяца подготовить предложение по запуску механизма заключения госкомпаниями долгосрочных, в том числе офсетных, договоров с субъектами МСП в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

"По поручению главы государства мы разработаем инструмент, с помощью которого крупные компании с госучастием смогут заключать долгосрочные договоры с малым и средним бизнесом, - говорил тогда гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Это позволит гарантировать поставщикам долгосрочный сбыт и будет их стимулировать создавать новое или модернизировать уже действующее производство".

При этом Исаевич отмечал, что в настоящее есть большой запрос со стороны малого и среднего бизнеса на такие договоры.

Как сообщалось, в рамках ПМЭФ Путин поручил правительству РФ, "Корпорации МСП" и госкомпаниям создать и запустить механизм заключения долгосрочных договоров с субъектами МСП.

"И новые, и действующие точки индустриального роста (территориальные промышленные кластеры) должны притягивать малый бизнес, вовлекать его в свою орбиту. При этом малый бизнес должен видеть горизонт, понимать перспективу, - говорил Путин. - В связи с этим прошу правительство совместно с "Корпорацией МСП" и нашими крупнейшими компаниями запустить инструмент долгосрочных договоров госкомпаний с субъектами МСП. Таким образом, на годы вперед будет гарантирован спрос на продукцию таких предприятий".

Механизм офсетных контрактов

В настоящее время механизм офсетных контрактов уже действует в рамках контрактной системы. Более того, в июне были приняты поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые позволят заключать такие долгосрочные контракты, как предполагается, и малому бизнесу. Речь идет о законе о снижении ценовой планки для офсетных контрактов в рамках госзакупок до 100 млн рублей с 1 млрд рублей.

Также эти поправки вводят межрегиональные офсетные контракты. По этой норме несколько регионов смогут объединяться и заключать один офсетный контракт. При этом минимальный порог для таких контрактов установлен на уровне 400 млн рублей. Впрочем, на ближайшие два года для межрегиональных офсетных контрактов предлагается использовать планку в те же 100 млн рублей.

По оценкам Минфина, с принятием этих поправок в течение двух лет субъекты РФ заключат около двух десятков таких контрактов.

Что касается госкомпаний, то прежде Минфин отмечал, что последние никак не ограничены в вопросах заключения офсетных контрактов. Для этого госкомпаниям достаточно прописать соответствующие условия в своих положениях о закупках.

Корпорация МСП
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