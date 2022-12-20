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Власти Москвы заявили о расширении офсетных контрактов на препараты от онкологии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Офсетные контракты (со встречными инвестиционными обязательствами) позволят столице более чем на 80% обеспечить пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями необходимыми препаратами российского производства. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Подобные контракты очень важны и полезны как для города, так и для самих производителей. После выхода производства на полную мощность в течение ближайших лет офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями", - цитирует Ракову во вторник официальный сайт столичной мэрии.

Механизм офсетных соглашений начал действовать в рамках 44-ФЗ с 2016 года. По такому контракту поставщик-инвестор обязуется за свой счет наладить на территории субъекта РФ производство определенного товара и поставлять этот товар заказчику. Последний, в свою очередь, должен обеспечить внесение такого поставщика в специальный реестр единственных поставщиков. Объем инвестиций (в создание, освоение или модернизацию производства) по офсетному контракту должен был составлять не менее 1 млрд рублей.

К настоящему времени нормой о заключении офсетных контрактов воспользовалось фактически только правительство Москвы, которое заключило пять офсетных контрактов с общим объемом частных инвестиций в размере 12,9 млрд рублей. При этом встречные обязательства Москвы по закупке товаров производства "офсетных партнеров" оцениваются приблизительно в 73 млрд рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один – производство детского питания. Три производства введены в эксплуатацию, начались поставки продукции для городских нужд.

Москва
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