Маркетплейсы создали единую информационную систему по борьбе с контрафактом

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские онлайн-площадки Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" договорились о совместном ведении единой цифровой информационной системы для борьбы с контрафактной продукцией, говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), куда входят компании.

В систему будут вноситься данные о случаях размещения контрафакта, информация о продавцах таких товаров, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение.

Маркетплейс, который выявляет контрафакт, - самостоятельно, после обращения правообладателя, потребителя или госорганов - блокирует такие предложения на своем ресурсе. Информация об этом выгружается в информационную систему для проверки наличия таких предложений и таких продавцов на остальных площадках, чтобы они могли при совпадении данных запросить у продавца документы, а при их отсутствии или недостоверности - заблокировать предложение.

Это решение Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" реализовали на площадке АКИТ в рамках саморегулирования отрасли. Компании впервые начали обмениваться информацией о продавцах контрафактной продукции, отмечает АКИТ. Это позволит предотвратить возможные случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение в российском интернет-сегменте, считает ассоциация.

Компании совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) также планируют разработать механизм приостановки деятельности поставщиков, замеченных в размещении предложений о продаже контрафакта, и порядок возобновления их работы. Предполагается, что, если наличие подделок подтвердится, деятельность продавца на площадке будет приостановлена на три месяца, при повторном нарушении этому поставщику может быть отказано в размещении товаров на всех площадках страны, подключенных к новой информационной системе.

Подключиться к работе системы смогут все желающие интернет-ритейлеры.

Полный доступ к системе будет предоставлен по запросу государственным органам для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, которые приведены в сообщении, онлайн-площадки ведут "беспрецедентную работу" по модерации своего ассортимента, благодаря чему контрафакт составляет 0,1% от общего количества товаров. "Однако он есть, и это наносит удар по репутации интернет-торговли. На мой взгляд, налаживание механизмов параллельного импорта, то есть ввоза оригинальных товаров законным способом вместе с ИС станут надежным инструментом по борьбе с продавцами, обходящих законодательство Российской Федерации, и выдавят с рынка подобную продукцию", - отметил Соколов.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 70% рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входят около 80 компаний: Ozon, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", Avito, Lamoda, "Яндекс.Маркет", "Сбермаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.