Минпромторг призвал Wildberries бороться с продажами контрафакта

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Лидер российского рынка онлайн-торговли - Wildberries становится каналом сбыта нелегальной продукции, заявили в Минпромторге. Ведомство призвало компанию к диалогу и борьбе с контрафактом и фальсификатом. В Wildberries продажи контрафакта отрицают.

"Мы рассчитываем на то, что в текущей ситуации, когда государство приняло достаточно серьезные решения - по введению моратория на проверки, по введению параллельного импорта, что добросовестные интернет-площадки в современных условиях должны предпринять со своей стороны ответные меры по пресечению торговли контрафактом и фальсификатом", - заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский в ходе "круглого стола" в Госдуме.

Он заявил, что департамент договорился с маркетплейсом Ozon о том, что тот при поставке товаров запрашивает и проверяет всю информацию и необходимую разрешительную документацию, в том числе право на товарный знак.

Проблема онлайн-продаж нелегальных товаров обсуждалась на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, которое прошло 22 июня.

"Мы рассматривали эту проблематику на примере другой интернет-площадки - Wildberries. Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от отраслевых сообществ (например, Союз кожевников и легкой промышленности). Допущены случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов с запрещенными веществами, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви", - заявил Заславский.

По его словам, эту проблему планируется рассмотреть на предстоящем заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности контрольно-надзорных органов при госкомиссии. Он заверил, что речь идет не о репрессивных шагах со стороны государства, а о приглашении к диалогу.

Проблема реализации контрафакта и фальсификата на маркетплейсах была и раньше, отметил он. "Решение государства о введении параллельного импорта только обратило дополнительное внимание как вас, законодательного органа, так и нас, исполнительного, на эту проблему, она просто стала ярче сейчас звучать", - добавил Заславский.

Ответ Wildberries

Между тем в Wilberries заявили, что информация о продаже контрафактной продукции не соответствует действительности.

"Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке. На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию. У нас прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, а также на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса", - сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара, при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. При выявлении нарушений Wildberries применяет санкции - от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке, подчеркнули в компании.

Кроме того, в настоящее время Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта, сообщили в компании.