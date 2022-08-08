Италия сократила импорт СПГ из-за закрытия одного из терминалов

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине – 41,8 млн куб. м

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Один из крупнейших газовых рынков Европы – Италия сократила импорт СПГ в два раза из-за остановки на ремонт терминала по приему СПГ на адриатическом побережье.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 41,8 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в воскресенье был 41,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Данные за первые шесть дней августа демонстрируют тенденцию как на сокращение объема регазификации СПГ, так и запасов сжиженного природного газа в терминалах Европы. В субботу терминалы работали с производительностью 58% (в среднем с начала августа - 65%), тогда как средний показатель за июль был 69%, с пиками до 76%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Главная причина - в остановке не профилактику почти на весь месяц крупного итальянского терминала Adriatic LNG. В результате импорт СПГ в Италию сократился в два раза по отношению к уровням июля. Также замедлили импорт СПГ Испания и Греция.

Прокачка газа по "Северному потоку" сократилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" держатся выше $2000 за тысячу кубометров. В Азии котировки повышаются вслед за европейскими. Самый дорогой - зимний - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) составляет около $1600.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 71,54%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (6 августа) составил 0,45 процентного пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за прошлую неделю обеспечила 11% от энергобаланса по ЕС, что совпадает с результатом недели с 25 по 31 июля, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На новой неделе синоптики обещают Европе безоблачную и почти безветренную погоду. При этом к концу недели снова температура воздуха превысит 30 градусов. Это значит, что будет высоким расход энергии на кондиционирование помещений, низкая выработка энергии за счет ВИЭ и пониженная закачка газа в ПХГ.