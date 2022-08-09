Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" была приостановлена на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию", - заявил представитель пресс-службы венгерской компании.

ЭкономикаТранзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августаТранзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августаЧитать подробнее

Ранее "Транснефть" сообщила, что поставки российской нефти транзитом через территорию Украины остановлены 4 августа.

По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах.

Транзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно.

Украина MOL Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства из 31 района Молдавии

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Объем производства пива в РФ в I полугодии стал самым высоким за 7 лет

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" был остановлен 4 августа

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Минпромторг предложил ввести маркировку электронных сигарет уже с ноября

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });