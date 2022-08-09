Венгерская MOL готова взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Венгерская MOL ведет переговоры о том, чтобы взять на себя оплату транзита российской нефти через Украину, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" была приостановлена на несколько дней, насколько нам известно, из-за технических проблем банков, связанных с уплатой российской стороной транзитного сбора. Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя комиссию", - заявил представитель пресс-службы венгерской компании.

Ранее "Транснефть" сообщила, что поставки российской нефти транзитом через территорию Украины остановлены 4 августа.

По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. Услуги оказываются в оплаченных объемах.

Транзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно.