Возобновлены поставки российской нефти через Украину в Словакию

В Венгрию нефть прибудет в четверг

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Поставка российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" возобновилась в Словакию, завтра сырьё прибудет в Венгрию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft.

"Нефть уже снова поступает в Словакию по нефтепроводу "Дружба", а в Венгрию ожидается восстановление поставок в течение завтрашнего дня. Техническая проблема, вызвавшая задержку, была решена оперативными действиями MOL и Slovnaft: компания перечислила транзитный сбор на оплату использования украинского участка, и украинцы, верные своему обещанию, начали транспортировку сырой нефти по южному участку трубопровода", - отметил представитель компании.

"MOL и Slovnaft сразу же инициировали переговоры с украинцами и россиянами после прекращения поставок нефти и указали, что возьмут на себя обязательство по оплате тарифных сборов. По этому поводу была достигнута быстрая договоренность, поэтому транспортировка по трубопроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию, снова работает без перебоев", - подчеркивается в сообщении.

"И Slovnaft, и MOL хотят продолжать быть активным посредником в поиске постоянного решения в отношении изменившихся условий, вызванных регулированием ЕС. Уплаченные в настоящее время сборы будут урегулированы с российской стороной в рамках взаимного кредитования", - добавил представитель Slovnaft.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. Отмечалось, что средства, направленные 22 июля за транзит в августе, были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269. По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке сырья на условиях 100% предоплаты.

Сообщений о решении проблемы транзита в Чехию пока не поступало.

В прошлом году через "Дружбу" по территории Украины было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию - 3,4 млн тонн, Словакию - 5,2 млн тонн, Венгрию - 3,4 млн тонн.