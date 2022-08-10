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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

НРД продлил до 15 октября нулевой тариф для конвертации DR эмитентов РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу "Московской биржи") продлил до 15 октября нулевой тариф за перевод акций между счетами агентов депозитарных программ.

В течение периода с 15 августа по 15 октября не будет взиматься плата за услуги по переводу акций из/на раздела типа "Представляемые ЦБ по депозитарным программам" счета депо для их последующего зачисления на счета депо по поручению депонента, на счет которого производится зачисление акций, сообщается в информации на сайте депозитария.

Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против "Национального расчетного депозитария". Европейские расчетно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream руководствовались разъяснением Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС: любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.

После этого НРД ввел на срок до 31 июля маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо, что позволило возобновить конвертацию расписок, поскольку экономической выгоды от исполнения инструкций НРД не получает. Конвертация возобновилась с 18 июля.

В конце июля маркетинговый период был продлен на две недели, до 14 августа, и западные расчетно-клиринговые системы продолжили исполнение инструкций на обмен депозитарных расписок на российские акции до этого обновленного дедлайна.

НРД
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