Clearstream приостановил конвертацию DR российских эмитентов после санкций против НРД

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов приостановлена в связи с включением "Национального расчетного депозитария" (входит в группу "Московской биржи") в список блокирующих санкций Евросоюза, сообщил в пятницу Clearstream.

"Clearstream Banking информирует клиентов, что в связи с тем, что в шестой пакет санкций ЕС, опубликованный 3 июня, включен НРД, программа конвертации DR на российские ценные бумаги на данный момент находится на паузе", - сказано в сообщении европейской расчетно-клиринговой системы.

Таким образом, инструкции о конвертации расписок, получаемые от клиентов, Clearstream исполнять не будет, отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Bloomberg сообщило, что Euroclear Bank в связи с введением санкций против НРД ввел режим заморозки его счетов. По данным агентства, такое уведомление Euroclear распространил среди владельцев счетов.