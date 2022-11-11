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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Квартальная прибыль SoftBank оказалась хуже прогноза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая SoftBank Group завершила второй финансовый квартал (июль-сентябрь) с чистой прибылью, однако ее результы оказались хуже прогнозов экспертов.

Чистая прибыль компании в отчетный периодсоставила 3,034 трлн иен ($21,52 млрд) по сравнению с чистым убытком в 397,94 млрд иен годом ранее.

Выручка выросла на 7,1% и достигла 1,61 трлн иен.

Опрошенные Quick аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 3,257 трлн иен при выручке в 1,565 трлн иен.

SoftBank получила 5,372 трлн иен от продажи пакета акций Alibaba Group Holding. Ранее японская компания заявляла, что к концу сентября ее доля в китайском ритейлера сократится до 14,6% с 23,7% на конец второго финквартала. Инвестиционный убыток от оставшегося во владении SoftBank пакета бумаг Alibaba в минувшем квартале составил 1,077 трлн иен.

Инвестиционный убыток фондов Vision в июле-сентябре увеличился до 1,02 трлн иен по сравнению с 853,12 млрд иен годом ранее.

Прибыль британского производителя процессоров Arm Ltd., который принадлежит SoftBank, упала до 5,785 млрд иен с 25,21 млрд иен за тот же период прошлого года. Японская компания продолжает процесс подготовки IPO британского подразделения, говорится в отчетности.

Также SoftBank объявил о завершении программы buyback объемом 400 млрд иен ($2,73 млрд), объявленной в августе. Компания сообщила, что в октябре выкупила свои акции на сумму 197,6 млрд иен, с 1 по 10 ноября - на 202,4 млрд иен.

С начала 2022 года капитализация SoftBank выросла на 28% (до 11,1 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,8%.

SoftBank Alibaba Group Vision Arm Ltd Япония
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