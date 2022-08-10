Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Мосбиржа 15 августа допустит нерезидентов из дружественных стран к рынку облигаций

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в пресс-релизе биржи.

ЭкономикаМосбиржа перенесла открытие фондового рынка для "дружественных" нерезидентовЧитать подробнее

Профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) с 8 августа начали регистрировать клиентов-нерезидентов на "Московской бирже". Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Ответственность за актуальность и достоверность предоставляемой информации, необходимой для регистрации клиентов и внесения изменений в ранее представленную информацию по клиентам, несут участники торгов.

Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кипрский RCB Bank с 8 октября перестанет предоставлять клиентам банковские услуги

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

Brent подешевела до $95,5 за баррель на ожиданиях транзита через Украину

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase получила квартальный убыток

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов

Рубль дешевеет к доллару и укрепляется к евро на старте торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });