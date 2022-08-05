Мосбиржа перенесла открытие фондового рынка для "дружественных" нерезидентов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Доступ к торгам на фондовом рынке для нерезидентов из "дружественных" стран в понедельник, 8 августа, открыт не будет, заявила "Московская биржа" в пятницу вечером. Планы пришлось изменить в связи с выходом нового президентского указа, дополняющего систему контроля и ограничений в отношении сделок с участием нерезидентов.

"В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении биржи.

Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран на срочный и фондовый рынки.

Профучастники (банки, брокеры, управляющие компании), говорится в сообщении биржи, могут регистрировать клиентов-нерезидентов на Мосбирже. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию их самих и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Ранее в пятницу был опубликован указ президента, который прямо запрещает нерезидентам из "недружественных" России стран выходить из активов без специального разрешения как минимум до конца 2022 года.

Указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" распространяется на стратегические предприятия (их список утвержден президентским указом №1009), энергокомпании, банки, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашении о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГ, и др.

Исключения могут делаться в случае, если на сделку получено специальное разрешение президента. При этом действие запрета может "неоднократно" продлеваться.

Запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был одной из первых мер капитального контроля, введенных российскими властями в конце февраля в ответ на санкции из-за событий на Украине. С тех пор отдельные ограничения были смягчены или отменены.

Торгующиеся на вечерней сессии "Московской биржи" фьючерсы на основные российские индексы позитивно отреагировали на новости о переносе открытия фондового рынка для "дружественных" нерезидентов. По данным на 22:15 мск, рост фьючерса на индекс Мосбиржи составил 1,1%, фьючерса на индекс РТС - 1,26%. По итогам основных торгов пятницы индексы Мосбиржи и РТС упали почти на 3%, в том числе из-за опасений участников рынка, что после доступа к торгам на "Московской бирже" нерезидентов из дружественных стран часть из них может начать сокращать свои инвестиционные портфели и тем самым вызвать дополнительное давление на рынок.