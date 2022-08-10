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Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.

Tesla начнет поставлять электрогрузовик Semi в текущем году, пикап Cybertruck - в 2023 г.
Беспилотный электрический грузовик Semi
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla начнет поставки электрогрузовика Semi в текущем году, а пикапа Cybertruck - в следующем, сообщил в твиттере главный исполнительный директор компании Илон Маск.

В апреле бизнесмен в ходе мероприятия, посвященного открытию нового завода компании в Техасе, пообещал начать поставки как Cybertruck, так и Semi в 2023 году.

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Инвесторы также оценивают новость о том, что Маск продал акции Tesla на общую сумму $6,9 млрд на случай, если ему все-таки придется закрывать сделку по покупке Twitter Inc.

В прошлом месяце миллиардер заявил, что отказывается от покупки Twitter, поскольку платформа не предоставила необходимой информации для дальнейшего продвижения сделки. Однако соцсеть подала на Маска в суд и настаивает на закрытии сделки. Слушания по этому делу назначены на октябрь.

Акции Tesla в ходе торгов в среду растут на 2,4%.

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