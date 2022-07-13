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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети

Twitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсети
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Руководство Twitter подало в американский суд на главу Tesla Илона Маска, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.

"Twitter подает этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению операции по слиянию при выполнении нескольких условий", - говорится в документе, переданном в канцелерский суд штата Делавэр.

8 июля Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. В письме представителя Маска в компанию это решение объяснялось тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

В этот же день руководство Twitter заявило о намерении подать в суд на Маска.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Илон Маск Twitter
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