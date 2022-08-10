Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск продал акции созданной им компании Tesla Inc. на общую сумму $6,9 млрд на случай, если ему все-таки придется закрывать сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter Inc.

С 5 по 9 августа он продал около 7,93 млн акций производителя электромобилей, говорится в документах, подданных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Таким образом его доля в компании составляет на данный момент 15%.

В твиттере Маск объяснил, что таким способом он хочет избежать срочной продажи акций Tesla в случае, если ему все-таки придется закрывать сделку с Twitter на $44 млрд. В ответ на вопрос подписчика о том завершил ли он серию продаж акций Tesla и планирует ли их выкупать, если сделка все же не состоится, бизнесмен написал "Да".

В июле Маск заявил, что отказывается от покупки Twitter, поскольку платформа не предоставила необходимой информации для дальнейшего продвижения сделки. Однако Twitter подала на миллиардера в суд и намерена настаивать на закрытии сделки. Слушания по этому делу назначены на октябрь.

Если судья все-таки постановит, что Маск не в праве расторгнуть соглашение, миллиардеру необходимо будет привлечь более $33 млрд для финансирования покупки Twitter. Маску уже принадлежит 9% акций компании, оцениваемых в $4 млрд.

В последний раз Маск продавал акции Tesla в апреле. Тогда он привлек $8,5 млрд и также заявлял, что больше не планирует распродаж.