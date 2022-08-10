Дуров пожаловался на Apple из-за задержки "революционного" обновления Telegram

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple на две недели задерживает выпуск новой версии мессенджера без каких-либо объяснений причин, и раскритиковал "недобросовестные практики" компаний, с которыми сталкиваются разработчики приложений.

"Единственное, что мы находим удручающим, - это то, что мы часто не можем выпустить новые версии Telegram из-за запутанных проверок мобильных приложений со стороны технологических монополистов. Например, наше последнее обновление, которое совершит революцию в том, как люди выражают себя через сообщения, застряло на две недели на проверке у Apple без каких-либо объяснений причин и замечаний со стороны Apple", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

Предприниматель посетовал, что если так относятся к Telegram, которое является одним из десяти самых популярных приложений в мире, то "можно представить, какие трудности испытывают более мелкие разработчики приложений".

"Это не просто деморализует: это приводит к прямым финансовым потерям для сотен тысяч мобильных приложений в мире", - считает Дуров.

Основатель Telegram отметил, что регуляторы в Евросоюзе и других странах уже начали обращать внимание на эти "недобросовестные практики" Apple и Google, которые берут 30% комиссии с разработчиков приложений. "Но экономический ущерб, который уже был нанесен Apple технологической отрасли, нельзя вернуть обратно", - заключил он.

Дуров не раз критиковал работу технологических гигантов. Так, ранее он уже жаловался на комиссию магазинов приложений в 30%, которую берут с их разработчиков, и заявлял, что сервисы Apple делают пользователей "цифровыми рабами" компании, так как ограничивают их в праве выбора.