Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Дуров передумал блокировать телеграм-каналы за фейки о ситуации на Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Создатель и руководитель Telegram Павел Дуров пообещал, что по просьбам пользователей мессенджера он не будет рассматривать отключение телеграм-каналов за фейки о конфликте на Украине.

Ранее в этот день он написал, что если в телеграм-каналах будет много фейковой информации, он может рассмотреть возможность закрытия каналов стран-участниц конфликта.

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации, - написал он вскоре. - В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот непростой период".

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Павел Дуров Telegram Украина

Новости по теме

Новости

Источник сообщил об отзыве у "Победы" трех Boeing 737 лизингодателем

Источник сообщил об отзыве у "Победы" трех Boeing 737 лизингодателем

Роскомнадзор уведомил "Настоящее время" о блокировке его сайта

Военная операция на Украине

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области
Военная операция на Украине

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим

Военная операция на Украине

Российская и украинская делегации выехали в Гомель на переговоры

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Военная операция на Украине

Генпрокуратура пояснила, какая помощь Украине будет расцениваться как измена Родине

Песков заявил, что Путин не планирует выступать с очередным обращением

ЦБ РФ обнародовал новые меры по поддержке стабильности финсектора. Текст

ЦБ РФ обнародовал новые меры по поддержке стабильности финсектора. Текст
Пандемия коронавируса

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом

В России за сутки были госпитализированы 7 742 пациента с коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код