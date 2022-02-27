Дуров передумал блокировать телеграм-каналы за фейки о ситуации на Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Создатель и руководитель Telegram Павел Дуров пообещал, что по просьбам пользователей мессенджера он не будет рассматривать отключение телеграм-каналов за фейки о конфликте на Украине.

Ранее в этот день он написал, что если в телеграм-каналах будет много фейковой информации, он может рассмотреть возможность закрытия каналов стран-участниц конфликта.

"Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации, - написал он вскоре. - В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот непростой период".