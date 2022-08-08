Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России

Компания потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России, сообщила компания в отчете за III квартал 2022 финансового года (апрель-июнь). В компании рассчитывают, что реструктуризация завершится к концу 2022 финансового года.

Санкции Евросоюза после 10 июля стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в России и не оправдывают продолжение работы в стране, говорится в отчете.

Siemens Energy сообщает, что сделаны конкретные шаги для оптимального решения по реструктуризации активов, но что это за шаги, в отчете не раскрывается.

По итогам финансового 2022 года Siemens Energy потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией. С 2023 года компания не ожидает серьезных негативных финансовых последствий, говорится в презентации для инвесторов.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате spin off энергетического подразделения Siemens (по состоянию на конец ноября 2021 году Siemens был крупнейшим акционером с долей 35%).

В России Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), а входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.