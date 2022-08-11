Лукашенко заявил, что Белоруссия лишилась доли в клайпедском терминале BKT

"Отжали", уточнил премьер-министр Белоруссии Головченко и пообещал зеркальные решения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Белорусская сторона лишилась доли в клайпедском терминале навалочных грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT, 30% принадлежало "Беларуськалию"), заявил на совещании о экспорте грузов через порты президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Литва также фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде. Как известно, с 2013 года "Беларуськалий" является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов ВКТ. Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - заявил президент.

"Отжали", - отметил в ходе совещания премьер-министр республики Роман Головченко.

"Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем (принять - ИФ) и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, "отжимать" собственность никому не позволено", - заявил белорусский президент.

Премьер-министр после совещания сообщил журналистам, что Белоруссия "на агрессивные действия экономического толка со стороны недружественных стран намерена ответить зеркально".

"Нами уже начата претензионная работа. Фактически нам мешают реализовывать свои коммерческие интересы", - подчеркнул он.

По его словам, "наши ответные меры сейчас готовятся - тоже все будет цивилизованно". "Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств Республики Беларусь известна, она подсчитана", - отметил он.

Агрессивных действий с белорусской стороны не будет, заверил Головченко.

"Мы настроены - и со всех площадок говорим, что хотим выстраивать цивилизованные торговые, коммерческие отношения. Но если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будем. Как минимум это будут зеркальные решения. Но до последнего будем взывать к голосу разума, если его кто-то услышит", - сказал он.

Санкции лишили Белоруссию возможности экспортировать свои товары, в том числе калийные удобрения, через прибалтийские порты. Литва с 1 февраля 2022 года перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, следовавшими в направлении порта Клайпеды - крупнейшего перевалочного узла при экспорте белорусских удобрений. В последние годы через Клайпедский порт на суда погружалось около 10-11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год. Удобрения "Беларуськалия" составляли в Литве около 20-25% всех перевозимых по железным дорогам грузов.

В марте BKT, который ранее переваливал удобрения подпавшего под западные санкции "Беларуськалия", сообщил, что планирует уволить почти всех работников из-за простоя терминала в условиях отсутствия грузов.

Литовский бизнесмен Игорь Удовицкий контролирует 70% акций BKT, еще 30% акций терминала принадлежат "Беларуськалию".