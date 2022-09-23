Литовский регулятор разрешил акционеру терминала в Клайпеде выкупить долю "Беларуськалия"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Игорь Удовицкий, крупнейший акционер Клайпедского терминала навалочных грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT), который ранее переваливал удобрения подпавшего под западные санкции "Беларуськалия", получил одобрение литовского регулятора на покупку 30% контролируемых "Беларуськалием" акций BKT.

В результате сделки он получит единоличный контроль над предприятием.

"Намечающаяся концентрация не создаст или не укрепит доминирующее положение или существенно не ограничит конкуренцию на соответствующих рынках", - говорится в сообщении литовского Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба).

Разрешение на сделку Удовицкий запросил в начале сентября.

Сейчас 30% акций BKТ принадлежит "Беларуськалию", 65% - Удовицкому косвенно и еще 5% - ему же напрямую.

"Беларуськалий" купил 30% акций BKT за $30 млн весной 2013 года.

В начале августа 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона лишилась доли в терминале, поскольку Литва "фактически забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде".

"Как известно, с 2013 года "Беларуськалий" является собственником 30% акций клайпедского терминала сыпучих грузов BKT. Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - сказал Лукашенко тогда.

Белоруссия в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать свои товары, в том числе калийные удобрения, через балтийские порты. Литва с 1 февраля 2022 года перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, следовавшими в направлении порта Клайпеды - крупнейшего перевалочного узла при экспорте белорусских удобрений.

В последние годы через Клайпедский порт на суда грузилось около 10-11 млн тонн удобрений "Беларуськалия" в год. Удобрения "Беларуськалия" составляли в Литве около 20-25% всех перевозимых по железным дорогам грузов.