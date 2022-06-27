Беглов отметил возможность перевозить белорусские грузы в Азию по Севморпути

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия может отправлять свои грузы через Петербург по Северному морскому пути в Азию и на Дальний Восток, заявил в еженедельном обращении на "Радио России - Петербург" губернатор города Александр Беглов.

"В этом году совместно с "Атомфлотом" отправим два рейса лихтеровоза (судно для перевозки груза в лихтерах, баржах, контейнерах - ИФ) "Севморпуть". Наши портовики готовы увеличить частоту таких рейсов и объем грузопотока. Логистика и портовые мощности позволяют", - сказал он.

24 июня президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова перенаправить в порты Петербурга и Ленинградской области порядка 20 млн тонн грузов.

"Этот шаг поможет загрузить наши портовые мощности, а также сыграет важную геополитическую роль. Сегодня белорусский транзит идет через побережье прибалтийских республик, прежде всего, - через Литву, решившую блокировать наш Калининград, - сказал теперь Беглов. - Будем усиливать меры по оптимизации транспортных потоков, усилению таможенного и пограничного контроля".

25 июня, из Петербурга вышел атомный контейнеровоз "Севморпуть" ФГУП "Атомфлот" в направлении порта Петропавловск-Камчатский. На борту находится 111 контейнеров и 40 тонн металлоконструкций. Планируется, что переход займет около 22 суток. Следующий рейс из Петербурга запланирован на сентябрь.