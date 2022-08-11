Россельхознадзор отрицает политическую подоплеку в запрете молдавского импорта

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Политической подоплеки в ограничении поставок продукции растениеводства из 31 региона Молдавии нет, решение подкреплено вескими основаниями, требования ко всем странам-поставщикам одинаковы, сообщил Россельхознадзор.

Так служба прокомментировала заявление министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску, который допустил, что запрет поставок сельхозпродукции в Россию мог быть политическим.

"Политической подоплеки в запрете нет. Россельхознадзор применяет эквивалентные меры ко всем странам, не готовым выполнять фитосанитарные требования России при поставках продукции, - подчеркивается в сообщении службы. - Обеспечение фитосанитарного благополучия России - приоритетная задача ведомства, распространение карантинных объектов может нанести непоправимый экономический урон плодоводству страны".

Служба напоминает, что на протяжении последних девяти лет вместе с коллегами из Молдавии проводилась регионализация территории республики для определения зон, свободных от болезней и вредителей растений. "В этих целях ведомства обследовали места выращивания плодовых культур.

"К сожалению, Молдавия не может считаться благополучной в фитосанитарным отношении страной, - говорится в сообщении. - Так, только в 2021 в 80 партиях молдавской продукции было обнаружено 10 различных карантинных объектов. О систематических выявлениях Россельхознадзор неоднократно официально уведомлял молдавскую сторону и просил срочно принять корректирующие меры".

Однако поставки небезопасной продукции продолжались. В конце января 2022 года Россельхознадзор предупредил молдавское Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов о том, что если ситуация кардинально не изменится, то придется прибегнуть к ограничительным мерам.

"В июле 2022 года ситуация снова обострилась. Поставки небезопасной продукции возобновились. На наши письма молдавская сторона не реагировала, эффективных мер принято не было. За один месяц в 13 партиях было выявлено 5 опасных карантинных объектов, в том числе три вида насекомых (восточная плодожорка, восточная плодовая муха, средиземноморская плодовая муха), одно заболевание (бурая монилиозная гниль) и сорное растение. Карантинные объекты выявлялись в партиях черешни, вишни, яблок и персиков", - уточняет Россельхознадзор.

Россельхознадзор 9 августа объявил, что с 15 августа запрещает ввоз в России продукции растениеводства из 31 района Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 августа поручила специализированным ведомствам решить эту проблему.

В руководстве Гагаузии 11 августа заявили, что постараются сами выстроить отношения с российской стороной напрямую.