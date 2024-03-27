Россельхознадзор назвал условие для импорта агропродукции из Молдавии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия готова импортировать агропродукцию из Молдавии при условии, что профильные службы республики будут гарантировать ее безопасность и качество, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил на переговорах с лидером молдавской партии "Возрождение", депутатом городского совета Кишинева Натальей Параской.

Как сообщает Россельхознадзор, переговоры прошли по инициативе молдавской стороны.

"Делегация партии заявила, что российский рынок является приоритетным и важным для молдавских аграриев. Депутаты парламента выразили позицию производителей, которые готовы выполнять все требования российской стороны, обеспечить соответствие фитосанитарным нормам, принятым в ЕАЭС, сотрудничать в области следования стандартам качества продукции для РФ и ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Данкверт подчеркнул, что Россельхознадзор согласен сотрудничать в этом вопросе при условии эффективного взаимодействия компетентных ведомств двух стран, поставки безопасной и качественной продукции возможны под гарантии молдавских профильных служб. Он напомнил, что с 2017 по 2019 годы из Молдавии в Россию поставлялось около 350 тысяч тонн плодоовощной продукции в год.

"Тогда открытый диалог между ведомствами был налажен, а работа велась на высоком техническом уровне", - отметил Данкверт.

Глава службы и представители партии договорились прорабатывать вопрос осотрудничестве в сельскохозяйственной сфере.