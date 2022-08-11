Гагаузия решила напрямую договориться с Россией о поставках сельхозпродукции

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Гагаузская автономия Молдавии намерена напрямую договориться с Россией о поставках сельхозпродукции из автономии, заявила башкан (глава) региона Ирина Влах.

Исполком Гагаузии 11 августа обсудил недавний запрет Россельхознадзора на поставки продукции растениеводства из 31 района Молдавии.

Начальник управления АПК Гагаузии Андрей Димитрогло заявил, что для автономии эта ситуация очень неприятная.

"Гагаузские власти должны самостоятельно выстраивать отношения с Россельхознадзором на основе прошлого опыта. Мы, исполком Гагаузии, будем связываться напрямую с Россельхознадзором по примеру прошлых лет, когда тоже был запрет", - сказал чиновник.

Влах поручила управлению начать подготовку документов для обращения в Россельхознадзор.

"Был опыт, когда мы напрямую запрашивали, чтобы к нам приехала комиссия, выезжала на наши поля. Там изучала, проводила анализы и уже соответственно на месте давала оценку тому, в каком состоянии находятся наши фрукты, овощи, и будут ли продолжены поставки на российский рынок. Давайте подготовим документ, который мы направим, чтобы пригласить к нам комиссию", - отметила она.

5 августа власти Гагаузии раскритиковали Кишинев за недостаточные усилия договориться с "Газпромом" о снижении цены газа для Молдавии.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску в эфире телеканала Moldova1 допустил, что запрет поставок в Россию молдавской сельхозпродукции может быть политическим.

"Мы знаем, что ранее много раз вводились ограничения в отношении нашего экспорта на рынок Российской Федерации по политическим мотивам. Раньше это делалось регулярно, в том числе и по винам, фруктам, овощам", - заявил он.

По его словам, "Молдавия производит фрукты и овощи очень высокого качества, и завоевывает новые рынки". В частности, "рынок Евросоюза - очень требователен к качеству продукции", но до сих пор к молдавским фруктам и овощам у ЕС претензий не было.

"Через эту призму хотелось бы увидеть толкование новых заявлений, исходящих от "Россельхознадзора", от органов, у которых есть возможность проанализировать, насколько эти обвинения верны или нет", - отметил Попеску.

Он подчеркнул, что "диверсификация рынков сбыта молдавской продукции сейчас является приоритетом".

10 августа премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила специализированным ведомствам решить проблему экспорта продукции растениеводства в Россию.