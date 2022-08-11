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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Акционеры "Норникеля" одобрили погашение 0,5% казначейских акций

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании одобрили уменьшение уставного капитала путем погашения казначейских акций, сообщила компания.

"Норникель" после проведенного год назад buyback аккумулировал пакет казначейских акций в размере около 0,5% (791 тыс. 227 обыкновенных акций).

"Согласно пункту 3 статьи 72 закона "Об АО" приобретенные компанией собственные акции должны быть погашены по истечении одного года с момента их приобретения", - объясняла компания.

Buyback "Норникеля" на общую сумму до $2 млрд был согласован акционерами ГМК в прошлом году при обсуждении дивидендов за 2020 год. Тогда дивиденды оказались на 40% ниже основанных на дивидендной политике ожиданий. Причина - близость инвестиционного цикла компании, предусматривающего почти двукратный рост capex с 2021 года. Недостающее "Норникель" решил компенсировать акционерам через buyback.

Выкуп акций проводился по цене на 5% выше цены закрытия на момент объявления его параметров (к моменту подведения итогов премия выросла до 11%). Ключевым участником buyback был "Русал", предъявивший весь свой пакет - около 27,8% акций. В ходе buyback у акционеров было выкуплено 3,4% акций, "Русал" продал акции на $1,4 млрд, исходя из утвержденного "Норникелем" коэффициента pro rata. Деньги "Русал" направил на инвестпрограмму и сокращение долга.

"Интеррос" сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

Норникель Русал Интеррос Crispian
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