"Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры "Интерроса"

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Русал" 21 октября подал иск в Высокий суд Лондона против Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса", владевшая долей в "Норникеле") и президента "Норникеля" Владимира Потанина, говорится в сообщении алюминиевой компании.

"Русал" считает, что ответчики существенно нарушили рамочное соглашение акционеров, заключенное в декабре 2012 года, в результате чего "Русалу" был нанесен ущерб.

Дата рассмотрения иска пока не определена.

"Претензии "Русала" связаны с неисполнением г-ном Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК "Норильский никель". Под управлением г-на Потанина "Норникель" утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки", - заявил "Русал".

По мнению "Русала", главой "Норникеля" должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Также компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных деятельностью Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав.

"В течение длительного времени "Русал" пытался вступить в конструктивные переговоры с г-ном Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий. Однако эти попытки не увенчались успехом, и теперь "Русал" должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне", - говорится в сообщении "Русала".

Размер убытков должен определить суд, уточнил "Русал".

Соглашение акционеров "Норникеля"

Соглашение акционеров "Норникеля" истекает в декабре 2022 года. Третьей его стороной является Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнеров. Частью соглашения акционеров является дивидендная формула, в соответствии с которой "Норникель" перечислял акционерам 60% EBITDA. На фоне растущих капиталовложений Потанин несколько лет назад предложил пересмотреть формулу и снизить дивиденды. Финальные дивиденды 2021 года были последними, рассчитанными в соответствии с формулой. Акционерам "Норильского никеля" в 2022 и 2023 годах на фоне дополнительных издержек и завершения срока действия соглашения акционеров не стоит ждать того уровня доходности, который обеспечивали дивидендные выплаты компании ранее, говорил Потанин в июле.

"Интеррос" Потанина до погашения 0,5% казначейских акций осенью этого года владел около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролировал 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.