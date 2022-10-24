Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:21

"Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры "Интерроса"

"Русал" подал иск в Высокий суд Лондона против Потанина и структуры "Интерроса"
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - "Русал" 21 октября подал иск в Высокий суд Лондона против Whiteleave Holdings Limited (структура "Интерроса", владевшая долей в "Норникеле") и президента "Норникеля" Владимира Потанина, говорится в сообщении алюминиевой компании.

"Русал" считает, что ответчики существенно нарушили рамочное соглашение акционеров, заключенное в декабре 2012 года, в результате чего "Русалу" был нанесен ущерб.

Дата рассмотрения иска пока не определена.

"Претензии "Русала" связаны с неисполнением г-ном Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК "Норильский никель". Под управлением г-на Потанина "Норникель" утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что "Норникель" и его акционеры понесли существенные убытки", - заявил "Русал".

По мнению "Русала", главой "Норникеля" должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Также компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных деятельностью Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав.

"В течение длительного времени "Русал" пытался вступить в конструктивные переговоры с г-ном Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий. Однако эти попытки не увенчались успехом, и теперь "Русал" должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне", - говорится в сообщении "Русала".

Размер убытков должен определить суд, уточнил "Русал".

Соглашение акционеров "Норникеля"

Соглашение акционеров "Норникеля" истекает в декабре 2022 года. Третьей его стороной является Crispian Романа Абрамовича, Александра Абрамова и их партнеров. Частью соглашения акционеров является дивидендная формула, в соответствии с которой "Норникель" перечислял акционерам 60% EBITDA. На фоне растущих капиталовложений Потанин несколько лет назад предложил пересмотреть формулу и снизить дивиденды. Финальные дивиденды 2021 года были последними, рассчитанными в соответствии с формулой. Акционерам "Норильского никеля" в 2022 и 2023 годах на фоне дополнительных издержек и завершения срока действия соглашения акционеров не стоит ждать того уровня доходности, который обеспечивали дивидендные выплаты компании ранее, говорил Потанин в июле.

"Интеррос" Потанина до погашения 0,5% казначейских акций осенью этого года владел около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролировал 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

Русал Интеррос Владимир Потанин Норникель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит в пределах ранее согласованных $1,5 млрд

РФ в ближайшее время предоставит Белоруссии кредит в пределах ранее согласованных $1,5 млрд

FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

"Русал" опроверг контроль Дерипаски над компанией

"Русал" опроверг контроль Дерипаски над компанией

"Фортум" законсервирует четыре ВЭС в связи с уходом Vestas из России

ВТБ повременит с принятием новой стратегии из-за неопределенности на рынке

Bloomberg сообщил об отказе ряда клиентов Glencore от российского никеля

Bloomberg сообщил об отказе ряда клиентов Glencore от российского никеля

Биржевые цены на зимнее дизтопливо обновили очередной максимум

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });