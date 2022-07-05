Акционеры "Норникеля" 11 августа рассмотрят погашение "казначеек"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Норникеля" на внеочередном собрании 11 августа рассмотрят уменьшение уставного капитала путем погашения казначейских акций, сообщила компания.

"Норникель" после проведенного год назад buyback аккумулировал пакет казначейских акций, которые оставил для программы стимулирования, в размере около 0,5% (791 227 обыкновенных акций).

"Согласно пункту 3 статьи 72 закона "Об АО" приобретенные компанией собственные акции должны быть погашены по истечении одного года с момента их приобретения. В соответствии с этой нормой планируется погасить бумаги, для чего потребуется решение общего собрания акционеров", - пояснял ранее "Норникель".

Buyback "Норникеля" на общую сумму до $2 млрд был согласован акционерами ГМК в прошлом году при обсуждении дивидендов за 2020 год. Тогда дивиденды оказались на 40% ниже основанных на дивидендной политике ожиданий. Причина - близость инвестиционного цикла компании, предусматривающего почти двукратный рост capex с 2021 года. Недостающее "Норникель" решил компенсировать акционерам через buyback.

Выкуп акций проводился по цене на 5% выше цены закрытия на момент объявления его параметров (к моменту подведения итогов премия выросла до 11%). Ключевым участником buyback был "Русал", предъявивший весь свой пакет - около 27,8% акций. В ходе buyback у акционеров было выкуплено 3,4% акций, "Русал" продал акции на $1,4 млрд, исходя из утвержденного "Норникелем" коэффициента pro rata. Деньги "Русал" направил на инвестпрограмму и сокращение долга.

"Интеррос" сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Казначейские акции, которые "Норникель" оставил для программы стимулирований, - 0,5%. Free float "Норникеля" - около 33%.