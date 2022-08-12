Владелец "Волги-Днепра" Исайкин выйдет из состава акционеров группы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Основатель и основной владелец группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, попавший в июне под британские санкции, выйдет из состава бенефициаров всех ее российских и иностранных структур, передав управление менеджменту, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на авиарынке.

Представитель группы подтвердил эту информацию: "Алексей Исайкин, основатель авиакомпании "Волга-Днепр", после 45 лет работы в авиационной индустрии принял решение выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту с 32-летней уникальной компетенцией международных авиагрузовых перевозок".

Группа "Волга-Днепр" объединяет авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран", является одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. По данным ЕГРЮЛ, по 51% в этих трех компаниях владеет ООО "Волга-Днепр-Москва", которое на 100% принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Volga-Dnepr Logistics B.V.

Головной компанией группы "Волга-Днепр" до сих пор была Alpine Prosperity Foundation (Лихтенштейн) - та, по данным отчетности страховой компании группы, на 100% принадлежала Исайкину, отмечает "Коммерсантъ".

По данным источников газеты, Исайкин выходит из капитала всех принадлежащих ему иностранных активов - Alpine Prosperity Foundation, Gloria 7 S.a r.l. (Люксембург), Volga-Dnepr Logistics B.V., CargoLogic Germany и CargoLogicAir (Великобритания) - после введения против него санкций, чтобы снизить риски для деятельности международных компаний, избежать угрозы блокировок счетов и "продолжить работу с заказчиками, банками и юристами в Европе".

CargoLogic Germany и CargoLogicAir - авиаперевозчики, которых Исайкин регистрировал как гражданин Кипра. Но в середине марта европейские авиавласти запретили их полеты из-за обнаруженного у бизнесмена первого российского гражданства. Флот первого состоит из четырех Boeing 737, сейчас он находится в процедуре банкротства, второй оперирует двумя Boeing 747.

Сейчас из всех структур группы полеты продолжает только российская "Волга-Днепр", которая эксплуатирует парк из 12 Ан-124-100 и пяти Ил-76ТД-90В.

Чем теперь займется Исайкин, ни он сам, ни близкие к бизнесмену источники газеты не комментируют. Один из собеседников считает, что бизнесмен мог бы организовать проекты в сфере авиастроения, к "которым давно проявлял интерес". Также у Исайкина "сильные компетенции в техобслуживании самолетов", которое сейчас весьма актуально для российского авиарынка, сказал другой источник. Еще одним вариантом он называет финансирование авиационных стартапов, например, в области легкой авиации.