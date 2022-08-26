Основатель "Волга-Днепра" Исайкин вышел из состава акционеров авиакомпании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Основатель и бывший основной владелец авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, подпавший в июне под британские санкции, передал управление менеджменту группы.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, Исайкин, "покидая "Волга-Днепр" по очевидным причинам, передал компанию, которую он развивал более 32 лет" ее топ-менеджерам: Игорю Аксенову, Валерию Габриэлю, Сергею Дьячкову и Вильдану Зиннурову.

Все они имеют длительный стаж работы в отрасли авиационной логистики и грузоперевозок, а также самолетостроении, отмечает перевозчик.

О том, что Исайкин выйдет из состава бенефициаров всех российских и иностранных структур "Волга-Днепра", передав управление менеджменту компании, в середине августа сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на авиарынке.

Группа "Волга-Днепр" объединяет авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран", является одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. По данным ЕГРЮЛ, по 51% в этих трех компаниях владеет ООО "Волга-Днепр-Москва", которое на 100% принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Volga-Dnepr Logistics B.V.

Головной компанией группы "Волга-Днепр" до сих пор была Alpine Prosperity Foundation (Лихтенштейн), которая, по данным отчетности страховой компании группы, на 100% принадлежала Исайкину, отмечал "Коммерсантъ".

По данным источников издания, Исайкин выходит из капитала всех принадлежащих ему иностранных активов – Alpine Prosperity Foundation, Gloria 7 S.a r.l. (Люксембург), Volga-Dnepr Logistics B.V., CargoLogic Germany и CargoLogicAir (Великобритания) – после введения против него санкций, чтобы снизить риски для деятельности международных компаний, избежать угрозы блокировок счетов и продолжить работу с заказчиками, банками и юристами в Европе.

CargoLogic Germany и CargoLogicAir – авиаперевозчики, которых Исайкин регистрировал как гражданин Кипра. Но в середине марта европейские авиавласти запретили их полеты из-за обнаруженного у бизнесмена первого российского гражданства. Флот первого состоит из четырех Boeing 737, сейчас он находится в процедуре банкротства, второй оперирует двумя Boeing 747.

Сейчас из всех структур группы полеты продолжает только российская "Волга-Днепр", которая эксплуатирует парк из 12 Ан-124-100 и пяти Ил-76ТД-90В.

Чем теперь займется Исайкин, ни он сам, ни близкие к бизнесмену источники "Коммерсанта" не комментировали. Один из собеседников посчитал, что бизнесмен мог бы организовать проекты в сфере авиастроения, к "которым давно проявлял интерес". Также у Исайкина "сильные компетенции в техобслуживании самолетов", которое сейчас весьма актуально для российского авиарынка, сказал другой источник. Еще одним вариантом он называет финансирование авиационных стартапов, например, в области легкой авиации.