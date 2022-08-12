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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Первый совет директоров ЦБ по ставке в 2023 году пройдет 10 февраля

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Первое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в 2023 году состоится 10 февраля.

График заседаний на следующий год ЦБ опубликовал вместе с проектом Основных направлений единой денежно-кредитной политики.

Февральский совет - опорный, он будет сопровождаться публикацией среднесрочного макропрогноза.

Следующий совет назначен на 17 марта, а второе опорное заседание пройдет перед длинными майскими выходными - 28 апреля.

Также заседания назначены на 9 июня, 21 июля, 15 сентября, 27 октября и 15 декабря 2023 года.

Банк России
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