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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

ЦБ перенес на середину 2023 года срок завершения обзора ДКП

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Срок завершения обзора денежно-кредитной политики (ДКП) перенесен на середину 2023 года, заявил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

ЦБ в 2021 году приступил к комплексному анализу своей денежно-кредитной политики (monetary policy review). Регулятор планировал принять решение об уточнении параметров ДКП к середине 2022 года.

Как сказал Заботкин, что ЦБ в рамках обзора рассматривает целесообразность публикации краткого пересказа обсуждения, которое проходит в рамках подготовки заседаний совета директоров по ключевой ставке.

"Я думаю, что какие-то окончательные рекомендации и решения на этот счет будут приняты после завершения обзора ДКП, которое в силу обстоятельств этого года сместилось на середину следующего года. К тому моменту, наверное, мы примем решение", - сказал он.

Банк России Алексей Заботкин
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